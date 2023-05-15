Спорт

Сотрудница псковского СИЗО выиграла турнир на Кубок дракона по джиу-джитсу

Две золотые медали выиграла начальник психологической лаборатории псковского СИЗО-1 на турнире на Кубок дракона по бразильскому джиу-джитсу JJDC-4 Pskov. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«В копилку достижений капитана внутренней службы, многодетной мамы Татьяны Клименко посыпались очередные награды. На прошедшем в Пскове турнире на Кубок Дракона по бразильскому джиу-джитсу JJDC-4 Pskov начальник психологической лаборатории следственного изолятора № 1 показала блестящие результаты и дважды поднялась на первую ступень пьедестала почета», - рассказали в ведомстве.

Участниками турнира стали спортсмены из Псковской, Ленинградской, Калининградской областей и других регионов России. Татьяна Клименко традиционно выступала в разделе «Не-Ваза» (борьба в партере) в весовой категории 63 кг. Три поединка в Gi и два - в NoGi она завершила досрочно разрешенными болевыми и удушающими приемами.

Псковичка представляла свой родной клуб – академию джиу-джитсу Dragon's Dan Pskov, в котором занимается больше 8 лет. Главным судьей на прошедших состязаниях выступил ее тренер, наставник, старший товарищ Федор Шумейко. Именно ему и коллегам по команде особые слова благодарности принесла Татьяна Клименко.

«Спасибо за качественную подготовку наших спортсменов, отличную организацию турнира и, конечно, отдельный поклон за веру в меня – как никогда это придало мне сил и помогло победить», - отметила сотрудник СИЗО-1.