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Спорт

Спортивный марафон «Сила России» запустили в стране

26.05.2023 17:46|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» запустила Всероссийский спортивный марафон «Сила России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

С 1 июня по 12 августа партия вместе с министерством спорта РФ, ДОСААФ, спортивными федерациями организует мероприятия по всей стране с участием известных спортсменов. «Единая Россия» проведёт в регионах бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО. Штабы общественной поддержки партии откроют площадки для пожилых людей, где с ними также будут заниматься тренеры. Участие в спортивном марафоне смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Инициативу поддерживают более тысячи некоммерческих организаций, сообщила на первом заседании оргкомитета марафона председатель совета сторонников партии Ольга Занко.

Партнёрами марафона стали «Молодая гвардия Единой России», Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия.

«1 июня – в День защиты детей – мы сделаем акцент на детский спорт. 12 июня проведем тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, площадки партпроекта "Zа самбо". 24 июня, в День молодёжи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля – на семейных видах спорта, провести мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля – международный день шахмат. С 24 по 31 июля предлагаем сделать неделю инклюзивных тренировок. Закончится марафон 12 августа, в День физкультурника, большим спортивным мероприятием», - рассказала она.

В марафоне сможет принять участие любой желающий. Тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн.

«Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru», - сообщил председатель оргкомитета марафона, многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, сенатор Александр Карелин.

На интерактивной карте сайта с 1 июня можно будет выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить ее с ребенком, оборудована ли она для инклюзивного спорта. После регистрации на тренировку на электронную почту придёт билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он является подтверждением бронирования места на мероприятии. А уникальный номер даёт возможность получить приз.

Замминистра спорта Андрей Фёдоров отметил, что в Минспорта поддерживают проведение марафона и готовы включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

«Особую значимость марафону придаёт то, что серьезное внимание уделяется молодёжи и членам семей военнослужащих, мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Забота о них - важнейшая задача, стоящая перед всеми органами власти, общественными структурами», - отметил он.

Региональный координатор проекта «Здоровое будущее», председатель регионального совета сторонников, вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих отметил, что в Псковской области в мероприятиях, которые пройдут во время Всероссийского спортивного марафона «Сила России», будет задействовано не менее 15 открытых и закрытых площадок, и количество желающих принять участие в акции растет.

«Цель марафона – популяризация здорового образа жизни и физической активности. Мы планируем привлечь к участию в акции титулованных спортсменов нашего региона. В ходе марафона летом они проведут открытые тренировки в парках, помогут подросткам сделать правильный выбор в пользу здорового образа жизни и поделятся секретами спортивного мастерства. Могу назвать одного из известных спортсменов нашего региона, который уже дал согласие на участие в летнем марафоне. Это наш земляк, великолучанин, Владимир Владимиров, чемпион Мира по самбо среди студентов, чемпион России по дзюдо, 2-кратный обладатель командного Кубка Европы по дзюдо. Он и его ученики проведут мастер-классы, показательные выступления по боксу и самбо», - отметил Игорь Дитрих.

В сентябре «Единая Россия» подведет итоги марафона.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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