Спорт

Два турнира к 100-летию волейбола организуют в Пскове

Два турнира к 100-летию волейбола пройдут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках празднования юбилейной спортивной даты, в частности, пройдут региональное первенство по пляжному волейболу на Кубок Александра Невского, которое состоится в период с 10 по 12 июня, и чемпионат Псковской области по пляжному волейболу на Кубок княгини Ольги 28 июля.

Оба состязания состоятся на центральном городском пляже в Пскове.

Контролировать подготовку и проведение мероприятий будет организационный комитет, состав которого утвердил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В структуру коллегиального органа вошли представители аппарата правительства региона, областного и городского комитетов по спорту, руководство регионального управления МВД и другие официальные лица.

В правительства напомнили, что днем рождения советского волейбола считается 28 июля 1923 года, когда в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный матч между командами Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии.