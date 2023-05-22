Спорт

Массовая велосипедная гонка состоялась в Великих Луках

Всероссийская массовая велосипедная гонка, приуроченная к Всемирному дню велосипедиста, состоялась на территории велоцентра в Великих Луках сегодня, 2 июня. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

Фото здесь и далее Николай Козловский / Telegram

В соревнованиях участвовало более ста велосипедистов, гонка проходила в пять этапов. «Трасса центра подготовки велосипедистов в Великих Луках идеально подходит для соревнований различного уровня», - отметил глава города.

«Соревнования получились захватывающими и динамичными. И, безусловно, внесли вклад в популяризацию велоспорта и здорового образа жизни», - заключил Николай Козловский.