Спорт

«Псковские драконы» заняли третье место на Петровском гребном марафоне

Псковские спортсмены заняли третье место на Петровском гребном марафоне на дистанции 68 километров (D-10). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент Федерации гребли на лодках «Дракон» Псковской области Алексей Лаврентьев

Фото здесь и далее: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»

Петровский гребной марафон проводится ежегодно с 2008 года и приурочен ко дню рождения Петра I (9 июня). В этом году он прошел 3 июняфиниш состоялся на Зеленом пляже Петропавловской крепости. Марафон стартовал от пляжа поселка имени Морозова. Маршрут проходил вниз по течению Невы (дистанции - 68 км, 40 км и 6 км).

В марафоне приняли участие более 4 тысяч человек.

Псковскую область представлял смешанный экипаж: восемь гребцов (Алексей Лаврентьев, Виталий Любимов, Михаил Егоров, Виктор Миронов, Татьяна Лаврентьева, Наталья Борисова, Валентина Вороненкова, Галина Обухова), барабанщик Арина Лаврентьева и рулевой Алексей Алексеев.

Как отметил Алексей Лаврентьев, во время прохождения маршрута был сильный ветер, дождь и местами даже снег.

-Псковская федерация гребли на лодках "Дракон" выразила благодарность в поддержке команды руководству спортивной школы олимпийского резерва "Ника" Александру Белоусу, Константину Чижову, правительству Псковской области и Псковскому облсовпрофу.