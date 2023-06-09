Спорт

Традиционный турнир по футболу «Кожаный мяч» организуют в Псковской области

Традиционный турнир по футболу среди детских команд «Кожаный мяч» проведут в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Озабоченность районов по поводу неясности с проведением детского футбольного турнира может быть снята – региональному "Кожаному мячу" быть», - сообщил председатель комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов по итогам заседания рабочей группы, созданной по поручению губернатора для подготовки турнира.

По словам депутата, сроки проведения отборочных игр в этом году будут смещены – они пройдут с 1 по 15 августа. В соревнованиях примут участие более 40 муниципальных команд в четырёх возрастных группах. Наравне с мальчиками в футбольном турнире будут участвовать и девочки.

Готовность приять зональные этапы подтвердили четыре райцентра: Дедовичи, Пыталово, Опочка и Новосокольники. Команды, занявшие первое и второе место в отборочных играх, встретятся в финале 2 сентября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.

«Это будет большой праздник футбола! Это будет всеми нами любимый турнир, который пройдёт уже в 39-й раз. Такие массовые детские соревнования – это и есть настоящие эмоции, настоящий командный дух, настоящая "Здоровая Россия". Уверен, губернатор поддержит инициативу», - сказал Алексей Севастьянов.

Рабочая группа передаст главе региона Михаилу Ведерникову подготовленные предложения до 20 июня.