Спорт

Итоги областной олимпиады по шахматам среди второклассников подвели в Опочке

Итоги областной олимпиады по шахматам среди второклассников подвели в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

В рамках программы обучения шахматам во вторых классах общеобразовательных организаций Псковской области завершающим мероприятием является

Проведение областного этапа олимпиады по шахматам является завершающим мероприятием во вторых классах общеобразовательных организаций Псковской области, в рамках программы обучения шахматам.

В областном этапе олимпиады по шахматам Псковской области принимают участие победители и призёры муниципальных этапов.

Организаторами Олимпиады школьников по шахматам выступили комитет по образованию Псковской области, региональный центр шахматного образования и спорта ГАОУ ДО «Лидер», а также областная Федерация шахмат. В олимпиаде, которая прошла в гимназии имени А.Д. Петрова в городе Опочке приняли участие 14 сильнейших второклассников региона. Они соревновались в трех конкурсах: отвечали на вопросы шахматного кроссворда, решали задачи и играли в блиц.

По итогам состязаний победу одержал великолучанин Владимир Семенов (СОШ №5, Великие Луки). Второе место занял Александр Молчанов (СОШ №23, Псков).Третье место Семён Коратаев Семён (Гуманитарный лицей, Псков).