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Спорт

По лезвию ножа. «Эвертон» с трудом сохранил прописку в АПЛ  

21.06.2023 01:33|Псков

Второй сезон подряд «Эвертон» проходит по лезвию ножа и чуть не вылетает из Премьер-лиги. При этом в этом сезоне все было еще опаснее, чем в первенстве 2021/2022. Поединки английских команд непредсказуемы и поэтому настолько интересны болельщикам. В том числе и тем бетторам, которые заключают пари на результаты матчей. При этом букмекеры зачастую предоставляют игрокам акционные ивенты. Например, акции и бонусы БК Бетсити доступны на портале Рейтинг Букмекеров.    

Перед последним туром «Эвертон» опережал «Лестер Сити» (который шел на 18 месте) на два очка и все было в руках подопечных Шона Дайча. Так как по разнице голов «Лестер» был лучше, то задача «Эвертона» заключалась в том, чтобы сыграть против «Борнмута» не хуже, чем «Лестер» сыграет с «Вест Хэмом». В итоге «Ириски» перед домашними трибунами справились с этой задачей благодаря единственному голу Абдулая Дукуре на 57 минуте матча.

«Эвертон» спасся, можно праздновать, но стоит ли затягивать эти празднования?

«Ириски» четвертый сезон подряд заканчивают ниже 9-го места, а последние два года вообще отчаянно борются за спасение в элитном английском дивизионе. За эти 4 сезона команду успело потренировать 5 разных тренеров, среди которых удачным можно назвать только Шона Дайча. И то пока рано оценивать, ведь Дайч тренирует команду всего полгода, хотя и выполнил единственную задачу, которую перед ним поставило руководство команды зимой: сохранить место в АПЛ.

«Эвертон» в этом сезоне и при Фрэнке Лэмпарде, и при Шоне Дайче – сугубо защитная команда. Это видно и по количеству пропущенных мячей (13 место в лиге), да и просто если посмотреть, какие игроки выходили у «Ирисок» на поле в большинстве матчей сезона. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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