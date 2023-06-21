Квест-игра «Равнение на олимпийцев» прошла в Псковской области

Квест-игра «Равнение на олимпийцев», посвященная Международному олимпийскому дню прошла в Псковской области. Об этом декан, профессор Великолукской государственной академии физической культуры Дмитрий Белюков рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Дмитрий Белюков /«ВКонтакте»
Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Именно в этот день в 1894 году самоучредился Международный олимпийский комитет.
Квест-игра «Равнение на олимпийцев» проводится при поддержке Олимпийского комитета России, Великолукской олимпийской академии, Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, Музея спорта и олимпийского движения Псковского края.
Перед игрой все команды посетили экскурсию в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края. Игра включала в себя движение по маршруту, на котором расположены игровые точки. На каждой точке команде были предложены задания теоретического и практического характера.
В квест-игре «Равнение на олимпийцев» приняли участие 54 ученика двух пришкольных лагерей города Великие Луки: Лицей №11, «Гимназия» имени С.В. Ковалевской.
Результаты квест-игры распределились следующим образом:
Все участники квест-игры были награждены дипломами, «Олимпийским дневником школьника Псковской области» и сладкими призами. Помощь в проведении квест-игры оказал волонтерский отряд Великолукской государственной академии физической культуры и спорта «На старте».