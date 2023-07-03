Опубликована предварительная программа Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках - 2024

Подготовка к 28-й Международной встрече воздухоплавателей проходит в Великих Луках. Мероприятия запланировано провести в период с 10 по 16 июня 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.
Уже разработана предварительная программа встречи.
10 июня (понедельник):
- утром тренировочный полет;
- 09:00 - 17:00 - регистрация участников в центре соревнований спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) «Стрелец» (улица Ботвина, дом 4);
- 17:30 - общее фото у памятного знака основателям воздухоплавания в Великих Луках;
- 18:00 - открытие спортивных соревнований.
11 июня (вторник):
- утром спортивный полет;
- вечером спортивный полет;
- 09:00 - 14:00 - регистрация участников в центре соревнований спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) «Стрелец» (ул. Ботвина, д. 4).
12 июня (среда):
- утром спортивный полет;
- вечером массовый старт аэростатов, посвященный Дню России.
13 - 14 июня:
- утром и вечером - спортивные полеты.
15 июня (суббота):
- утром - спортивный полет;
- вечером - соревнование «кей-граб», посвященное Международной встречи воздухоплавателей.
16 июня (воскресенье)
- утром - спортивный полет;
- 15:00 - дебрифинг;
- 17:00 - торжественное закрытие, подведение итогов, награждение победителей (ДК ЛК);
- 21:00 - 22:00 - ночное свечение аэростатов.