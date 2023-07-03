Спорт

Опубликована предварительная программа Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках - 2024

Подготовка к 28-й Международной встрече воздухоплавателей проходит в Великих Луках. Мероприятия запланировано провести в период с 10 по 16 июня 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Уже разработана предварительная программа встречи.

10 июня (понедельник):

утром тренировочный полет;

09:00 - 17:00 - регистрация участников в центре соревнований спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) «Стрелец» (улица Ботвина, дом 4);

17:30 - общее фото у памятного знака основателям воздухоплавания в Великих Луках;

18:00 - открытие спортивных соревнований.

11 июня (вторник):

утром спортивный полет;

вечером спортивный полет;

09:00 - 14:00 - регистрация участников в центре соревнований спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) «Стрелец» (ул. Ботвина, д. 4).

12 июня (среда):

утром спортивный полет;

вечером массовый старт аэростатов, посвященный Дню России.

13 - 14 июня:

утром и вечером - спортивные полеты.

15 июня (суббота):

утром - спортивный полет;

вечером - соревнование «кей-граб», посвященное Международной встречи воздухоплавателей.

16 июня (воскресенье)