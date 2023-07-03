Спорт

Первенство России по велосипедному спорту прошло в Пушкинских Горах

Первенство России по велосипедному спорту (шоссе - многодневная гонка, юниорки 17-18 лет) прошло в Пушкинских Горах с 4 по 10 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

В соревнованиях приняли участие 28 спортсменок из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Иркутской, Псковской, Воронежской областей, Республики Адыгея.

Пьедестал почета заняли спортсменки из Санкт-Петербурга: первое место - Лилия Исмагилова, второе место - Полина Даньшина, третье место - Диана Смирнова.