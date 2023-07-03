Спорт

Первый областной турнир по бочче среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся в Пскове

Турнир по бочче прошел на базе производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В соревнованиях приняли участие восемь команд, в состав которых вошли 24 спортсмена с инвалидностью. Розыгрыш проводился по олимпийской системе с выбыванием команды после поражения.

Участников соревнований первого областного турнира по бочче среди лиц с инвалидностью на торжественном открытии турнира приветствовал заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Дмитрий Сопотов. Он поблагодарил организаторов турнира и пожелал спортсменам удачи и положительных эмоций.

Организаторами турнира являются: Псковская региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с ПОДа» и Псковская областная организация Всероссийского общества инвалидов. Судьи соревнований – Темержан Нургалиев и Алена Петрова.

«Бочче – спортивная игра с мячом. Эта игра пришла к нам из древнего Рима. Эта старая игра. Она похожа на керлинг, на бильярд. Название "бочче" в переводе с итальянского означает шар, и итальянцы сейчас играют активно в эту игру. Бочче является паралимпийским видом спорта, и наши ребята из России даже с серьезными заболеваниями играют и выигрывают. Эта игра нам нравится тем, что она малотравматичная, командная, интересная, азартная и активная. Мы играем в нее с удовольствием», – отметил председатель областной спортивной федерации ПОДА, один из организаторов турнира Владимир Петров.

«В рамках фестиваля мы играем в игру бочче, а также представлены три спортивные площадки с настольными играми. Этот фестиваль дает участникам дополнительные силы, чтобы продолжать жить полной жизнью, быть полноценными членами нашего общества. Такие марафоны объединяют людей, ведь здесь они могут не только соревноваться, но и общаться», – подчеркнула депутат Псковской городской Думы, координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда», председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.