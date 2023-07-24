Спорт

Турниры для шахматистов провели в девяти районах Псковской области

Международный День шахмат в Псковской области значительно расширил свою географию и состав спортивных мероприятий в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Мероприятия прошли под руководством областной федерации шахмат, регионального центра шахматного образования и спорта «Лидер» с с привлечением ряда муниципальных учреждений, а также при поддержке Федерации шахмат России.

Многие мероприятия прошли в целях популяризации школьного шахматного образования и федеральной программы «Шахматы в школах», реализуемой Федерацией шахмат России совместно с региональными федерациями и органами власти субъектов России.

Накануне международного Дня шахмат прошёл турнир для лиц с ограниченными возможностями здоровья, организованный Федераций шахмат Псковской области совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» и Псковского отделения Всероссийского общества инвалидов. Главным судьёй и организатором соревнований выступил исполнительный директор псковской Федерации шахмат Сергей Арефьев.

Впервые 20 июля в десяти муниципальных образованиях: Опочецком, Куньиском, Бежаницком, Красногородском, Островском, Пыталовском, Плюсском, Стругокрасненском, Печорском районах и городе Великие Луки состоялись не только сеансы одновременной игры с ведущими шахматистами и тренерами Псковской области (Александром Шпаком, Валерием Русовым, Андреем и Кириллом Байбарацкими, Анной Талинкиной, Петром Бирюковым, Александром Данилюком, Дмитрием Пиллером, Анатолием Степановым, Юрием Богашевым, Максимом Трефиловым), но и турниры для всех поклонников шахмат. Всего в сеансах одновременной игры приняло участие более 120 шахматистов разных возрастов.

В Опочке состоялась лекция о первом шахматном мастере, которую прочитал директор гимназии Юрий Богашев. После лекции состоялся сеанс одновременной игры, в котором приняло участие 16 юных шахматистов, а также шахматная викторина.

Во всех сеансах одновременной игры всем участникам вручены дипломы от Федерации шахмат России, а трём лучшим – шахматные книги от Федерации шахмат России.

Завершили праздничные мероприятия пять турниров по блицу, быстрым шахматам, а также шведским шахматам, которые прошли 23 и 24 июля в Пскове. В этих соревнованиях приняло участие 80 поклонников шахматного искусства разных возрастов. Победителем турнира в шведские шахматы стала команда, за которую выступили Владимир Никитенков и Сергей Арефьев.

В турнире по быстрым шахматам победу одержал Ростислав Бобовкин, а детском турнире – Максим Коренной. В блицтурнире первым к финишу пришел Григорий Шаранков, а в детском –Тимофей Эйнор. Победителям турниров в Пскове вручили дипломы Федерации шахмат России, а призеров наградили грамотами и различными призами.