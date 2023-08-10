Полицейские провели зарядку в гдовском оздоровительном лагере «Радуга»

Полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» в летнем оздоровительном лагере «Радуга» в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Полицейские провели разминку с ребятами на футбольном поле, после чего показали технику выполнения различных физических упражнений.
После тренировки сотрудники полиции продемонстрировали, как работают проблесковые маячки и сирена, светосигнальное громкоговорящее устройство в патрульной машине, по которому дети призвали всех присутствующих всегда делать зарядку и вести здоровый образ жизни.
Кроме того, ребятам показали и спецсредства, которые используют полицейские в своей повседневной деятельности.