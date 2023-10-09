Спорт

Псковский курсант смог подтянуться 39 раз

Соревнования по подтягиванию на перекладине среди юношей и сгибанию-разгибанию рук в упоре лежа среди девушек состоялись в Псковском филиале университета ФСИН России. За победу в личном и командном первенствах боролись все курсанты образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В упорной борьбе победила команда третьего курса. В личном первенстве третий год подряд победу одерживает курсант Надурали Надуралиев, который на этих соревнованиях смог подтянуться на перекладине 39 раз.

Среди девушек не было равных курсанту Полине Гапоновой, которая сделала 50 сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа. По сравнению с соревнованиями прошлого года, которые также принесли победу этой спортсменке, она улучшила свой результат на 9 раз.

Победители Надурали Надуралиев, Полина Гапонова и призеры состязаний – курсанты Ислам Качмазов, Максим Богданов, Елизавета Никитина, Аида Алибекова и Ксения Бобылева были награждены дипломами, которые им вручил начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев.

Организатором мероприятия выступила кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготовки образовательной организации.