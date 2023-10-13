Спорт

Псковские боксеры одержали семь побед в турнире памяти Евгения Клевцова

Псковичи одержали семь побед в турнире по боксу памяти Евгения Клевцова в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

В Великих Луках продолжается матчевая встреча по боксу между Псковской областью и Забайкальским краем. Шестая пара боксёров порадовала гостей турнира памяти Евгения Клевцова красивым, техничным боем. Никита Патрин (Чита) и Элми Зидзаде (Псковская область) показали отменную технику и большую волю к победе. В итоге победу одержал псковский спортсмен Зидзаде Элми.

Награждение провел спонсор турнира, великолукский предприниматель Маруфжан Хайдаров.

В седьмом бою Хабиб Джамал представлял Забайкальский край, Дмитрий Поляк - Псковскую область. Псковский боксер в третьем раунде нанес сильный удар и бой завершился досрочно.

Счет матчевой встречи 7:0 в пользу команды Псковской области.