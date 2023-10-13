Спорт

Псковская команда одержала абсолютную победув турнире памяти Евгения Клевцова

Псковская команда одержала абсолютную победу в турнире памяти Евгения Клевцова. Об этом Псковской Лентелуки Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

«Матчевая встреча между командами Забайкалья и Псковщиной получилась зрелищной. Спортсмены заставили поволноваться. Спасибо за красивый бокс! Поздравляю команду Псковской области с красивой, заслуженной и абсолютной победой!» – обратился к спортсменам секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский в своем Telegram-канале.

На ринге матчевой встречи по боксу между Псковской областью и Забайкальским краем встретились супертяжеловесы – великолучанин Сергей Егоров и спортсмен из Забайкалья Даниил Колотовкин.

Сергей Егоров - мастер спорта международного класса по боксу, серебряный призер Чемпионата России 2018 года, победитель международных и всероссийских турниров. Он принёс ещё одну победу в копилку команды Псковской области. Итог матчевой встречи 8:0 в пользу боксеров команды Псковского региона.

Награждение супертяжеловесов провел депутат Госдумы, Чемпион мира Николай Валуев.