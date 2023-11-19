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Сборная команда Пскова по триатлону завоевала два золота на Кубке губернатора Петербурга

Сборная команда Пскова по триатлону завоевала два золота на Кубке губернатора Петербурга

Сборная команда Пскова по триатлону завоевала два золота на Кубке губернатора Петербурга

Спорт

Сборная команда Пскова по триатлону завоевала два золота на Кубке губернатора Петербурга

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Сборная команда Пскова по триатлону Pskov Triathlon Team завоевала два золота на Кубке губернатора Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил чемпион мира по зимнему плаванию, пятикратный призёр чемпионата мира 2018 и 2020 года Марк Мордовцев. Фотографии предоставлены Марком Мордовцевым Участники мужской эстафеты: плавание – Марк Мордовцев, велосипед – Александр Кузьмин, бег – Никита Логинов. Участницы женской эстафеты: плавание – Татьяна Степанова, велосипед – Ольга Сосик, бег – Ксения Желудева.