Сборная команда Пскова по триатлону завоевала два золота на Кубке губернатора Петербурга

Сборная команда Пскова по триатлону Pskov Triathlon Team завоевала два золота на Кубке губернатора Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил чемпион мира по зимнему плаванию, пятикратный призёр чемпионата мира 2018 и 2020 года Марк Мордовцев.
Фотографии предоставлены Марком Мордовцевым
Участники мужской эстафеты: плавание – Марк Мордовцев, велосипед – Александр Кузьмин, бег – Никита Логинов.
Участницы женской эстафеты: плавание – Татьяна Степанова, велосипед – Ольга Сосик, бег – Ксения Желудева.