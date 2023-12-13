Спорт

Первый этап Кубка ветеранов Пскова по лыжным гонкам состоится 16 декабря

Первый этап открытого Кубка ветеранов города Пскова по лыжным гонкам состоится в субботу, 16 декабря. Соревнования проведут на горе Соколихе (правое поле от автостоянки). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обществе ветеранов лыжного спорта города Пскова.

Фото: общество ветеранов лыжного спорта города Пскова

В мероприятии примут участие жители Пскова, Псковского района, Печор и Струг Красных, а также гости всех возрастов. Организует мероприятие общество ветеранов лыжного спорта города Пскова.

Регистрация участников 16 декабря проводится до 10:30, старт назначен на 11:00.

Лыжники будут состязаться на дистанции 8 км, ожидается участие порядка 40 спортсменов.

Справки по телефонам: 8 (921) 214-51-50 (Виктор Мурников), 8 (921) 112-00-99 (Сергей Егоров).