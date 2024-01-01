Спорт

Более 70 юных самбистов и дзюдоистов собрались на День борьбы в Пскове

В пятницу, 5 января, в Пскове прошел День борьбы, в мероприятии приняли участие более 70 юных самбистов и дзюдоистов из Пскова, Себежа, Дно, Струг Красных. Областная открытая тренировка прошла в зале спортивной школы «Мастер».

С приветственным словом к участникам Дня борьбы обратились организаторы мероприятия Владимир Владимиров и Владислав Бобылев. Они поздравили спортсменов с новогодними праздниками, пожелали им бороться лучше и сильнее в наступившем году.

«Каждый из вас обладает уникальными умениями – вести оборону без оружия. Сегодня у вас есть возможность показать на ковре все, что вы умеете», – отметил Владимир Владимиров.

«Надо быть сильными, умелыми и готовыми в любой момент защитить себя, свою семью, свою Родину», – подчеркнул Владислав Бобылев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия», регламент Дня борьбы озвучил региональный председатель общественного совета проекта «Zа самбо», председатель Псковского регионального отделения всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский. Он пояснил, что борьба включает в себя 4 схватки с соперником в партере, 4 схватки в стойке и нацелил спортсменов максимально выбирать соперников из других групп. Продолжительность одной схватки на ковре – 4 минуты, за которые ребята работают в полную силу, не поддаваясь сопернику.

«В перерывах между борьбой отдыхать было некогда: ребята с огромным любопытством рассматривали стенды Центра «Воин», общались с инструкторами, примеряли бронежилеты, знакомились с правилами управления БПЛА. Инструкторы Центра «Воин» продемонстрировали ребятам обмундирование, рассказали о направлениях, которые реализует Центр – это основы огневой, тактической подготовки, тактической медицины, пилотирования БПЛА.

В завершении Дня борьбы по сложившейся традиции была сделана совместная фотография на память, спортсмены получили опыт борьбы с новыми соперниками, а Центр «Воин» – новых воспитанников», - заключили в партии.

Совместное мероприятие организовали региональный координатор партпроекта «Zа самбо», председатель региональной федерации дзюдо, чемпион Европы, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров и директор Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» Владислав Бобылев.