Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте суда.
Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Слушания по делу прошли 26-28 сентября и 9-10 ноября, пишет РИА Новости.
Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года - на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу.
После расследования дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил отсутствие вины или халатности и не наложил на спортсменку наказание, однако аннулировал ее результат на чемпионате России. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в CAS, к нему в качестве сторон присоединились Международный союз конькобежцев (ISU) и РУСАДА. Из-за допингового дела Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не награждать призеров командного турнира фигуристов на Играх-2022 до вынесения вердикта.