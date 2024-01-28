Спорт

Юный пскович занял второе место в международном шахматном турнире

Юный пскович Дмитрий Голубев занял второе место в XXII международном шахматном турнире, который проходил 21 по 28 января в Орше (Республика Беларусь, Витебская область). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Турнир собрал более трех с половиной сотен шахматистов из шести стран (Германия, Казахстан, Россия, Беларусь, Украина и Эстония), международных гроссмейстеров и мастеров FIDE. В рамках фестиваля прошло несколько турниров, в которых приняли участие воспитанники спортшколы «Бригантина».

В открытом турнире с обсчетом рейтинга FIDE пятнадцатилетняя кандидат в мастера спорта Эвелина Галаханова набрала 5 очков из 9 возможных и повысила свой международный рейтинг на 41 пункт.

Эвелина Галаханова второй год тренирует Дмитрия Голубева, который в «Группе Д» (дети 2012 года рождения и моложе) занял 2 место. Юноша набрал 7 очков, не проиграл ни одной партии, уступил победителю всего пол очка.