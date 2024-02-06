Спорт

Псковские росгвардейцы приняли участие в соревнованиях «Вечно живые» в Петербурге

Сотрудники СОБР управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в соревнованиях «Вечно живые» по практической стрельбе из боевого оружия, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Соревнования проводятся с 2017 года в знак памяти погибших при исполнении служебных обязанностей, поддержки их близких, улучшения техники военного искусства, укрепления боевого братства. В этом году мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

Всего в состязаниях принимали участие 38 команд по 2 стрелка в каждой. Они выполнили 7 дневных упражнений и 2 в ночное время.

«Практическая стрельба – это самый зрелищный и динамичный вид стрелкового спорта, все упражнения всегда разные, имеют свою специфику. Стрелок должен решить задачу за ограниченное количество времени, сделать это максимально точно и быстро», - заметили в управлении.

Спецназовцы из управления Росгвардии по Псковской области при выполнении упражнений использовали пистолеты, автоматы, снайперскую винтовку СВ-98 и карабин специальный КС-К.

В результате упорной борьбы псковские росгвардейцы заняли 6 место.