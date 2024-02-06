Спорт

Пскович выиграл золото всероссийских соревнований по рукопашному бою

Начальник отряда ИК-4 УФСИН России по Псковской области Михаил Кузнецов стал победителем Всероссийских соревнований по рукопашному бою «Звезды Балтики» и этапа Кубка России среди мужчин и женщин. Спортивное мероприятие прошло в Выборге в первые февральские выходные и было посвящено памяти заслуженного тренера России Александра Факеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

За почетные трофеи боролись порядка 400 спортсменов из 20 регионов России. Лейтенант внутренней службы Михаил Кузнецов, еще в недавнем прошлом курсант Псковского филиала Академии ФСИН России, а ныне действующий сотрудник УИС в составе сборной команды выступал в возрастной группе «мужчины 21 год и старше» и весовой категории до 73 кг. Победа в этих соревнованиях обеспечивала молодому спортсмену путевку на Кубок России по рукопашному бою.

По словам победителя, хорошо выступить ему помогли регулярные тренировки и поддержка тренеров – Владимира Евдокимова и Михаила Харитонова.