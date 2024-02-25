Спорт

Наталья Спиридонова победила на чемпионате России по прыжкам в высоту

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова победила на чемпионате России по прыжкам в высоту (в помещении). Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Всероссийская федерация легкой атлетики

Результат Натальи Спиридоновой – 2 метра. Второй стала Дарья Слепова (Москва) – 1,93 метра, а третьей с аналогичным результатом – Мария Ласицкене (Московская область).

Напомним, в легкоатлетическом манеже ЦСКА в Москве проходит 54-й чемпионат России по легкой атлетике в помещении.