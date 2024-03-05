Спорт

Великолукских преподавателей наградили за вклад в развитие физической культуры и спорта

Награждение представителей профессорско-преподавательского состава состоялось в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Об этом сообщили в социальных сетях учебного заведения.

Фото: ВЛГАФК

Награждение проводил ректор академии Вячеслав Шляхтов. На основании приказа министерства спорта Российской Федерации № 377 НГ от 12 декабря 2023 года за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта и в связи со 100-летием образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта юбилейной медалью были награждены: