Спорт

Открытый «Ледяной заплыв» состоится в Пскове 28 апреля

Открытый чемпионат Псковской области по зимнему плаванию «Ледяной заплыв» состоится в Пскове 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

«Мы приглашаем к участию искателей новых ощущений, моржей всех уровней подготовки. Короткая дистанция в соревнованиях по зимнему плаванию – 25 метров, под силу любому. Главное – преодолеть свой страх перед холодной водой! Наградой каждому станут: потрясающие эмоции, фирменная медаль участника, электронный диплом с личным временем, укрепление иммунитета, +100 к самооценке и незабываемые фотографии на фоне главных достопримечательностей города Пскова», - отметили в региональной федерации.

Программа соревнований:



11.00 - 11.45 – мандатная комиссия;

11.00 - 11.45 – мандатная комиссия;

12:00 - построение участников;

12:00 - построение участников;

12:15 - старт 25 м вольный стиль;

12:15 - старт 25 м вольный стиль;

13:00 - старт 50 м вольный стиль;

13:00 - старт 50 м вольный стиль;

15:00 - старт на «Моржеран», закал-бег 1 км + 25 м;

15:00 - старт на «Моржеран», закал-бег 1 км + 25 м;

16:00 - церемония награждения.

Подать заявку на участие можно по ссылке. Награждение пройдет по возрастным категориям на каждой дистанции.

Заплыв состоится на базе спортивной школы олимпийского резерва «Ника» на улице Воеводы Шуйского, 9.