Открытый «Ледяной заплыв» состоится в Пскове 28 апреля

Открытый чемпионат Псковской области по зимнему плаванию «Ледяной заплыв» состоится в Пскове 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.
«Мы приглашаем к участию искателей новых ощущений, моржей всех уровней подготовки. Короткая дистанция в соревнованиях по зимнему плаванию – 25 метров, под силу любому. Главное – преодолеть свой страх перед холодной водой! Наградой каждому станут: потрясающие эмоции, фирменная медаль участника, электронный диплом с личным временем, укрепление иммунитета, +100 к самооценке и незабываемые фотографии на фоне главных достопримечательностей города Пскова», - отметили в региональной федерации.
Программа соревнований:
Подать заявку на участие можно по ссылке. Награждение пройдет по возрастным категориям на каждой дистанции.
Заплыв состоится на базе спортивной школы олимпийского резерва «Ника» на улице Воеводы Шуйского, 9.