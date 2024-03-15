Спорт

Популяризатор джампинга Виктория Тренина стала аккредитованным судьей

Основатель Viki Sport, псковичка Виктория Тренина успешно прошла курс и стала аккредитованным судьей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Viki Sport.

Фотографии предоставлены Viki Sport

Виктория Тренина активно развивает джампинг в Пскове уже более 4-х лет. За это время она прошла большой путь — от прыжков «для себя» до подготовки спортивной команды, которая на общероссийском уровне неоднократно становилась чемпионом и призером. Стоит отметить, что девушка организовывает ежегодные уличные фестивали, принимает участие в различных значимых мероприятиях, где можно увидеть работу ее команды.

Кроме этого, Виктория Тренина является судьей международного класса по пилонному спорту и воздушной акробатике, принимает участие в различных спортивных мероприятиях по всей России.

«Лично мне, как спортсмену, тренеру и инструктору, интересны оба направления! Уже третий год подряд я прохожу судейское обучение, сертификацию и ресертификацию. И мне очень хочется отметить, как вырос уровень всего! Непрерывное развитие - это очень достойно!» — отмечает спортсменка.