Спорт

Две команды футбольного клуба «Псков» сыграли вничью с представителями «Ленинградца»

Команды футбольного клуба «Псков» (игроки 2009 и 2008 годов рождения) 10 мая сыграли вничью против команд спортивной школы «Ленинградец». Игры первого тура Юношеской футбольной лиги Северо-Запада состоялись на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото: Андрей Лупанов

Псковская команда игроков 2009 года рождения сыграла с «Ленинградцем» со счетом 2:2. Дубль оформил Максим Толкушев. В начале встречи пенальти не реализовал Кирилл Емельянов.

Игроки 2008 года рождения сыграли с «Ленинградцем» вничью без забитых мячей — 0:0.