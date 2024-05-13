Спорт

Представители клуба «Супер фитнес» привезли медали с международной гонки Bison race

Директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев и управляющая фитнес-клубом Алена Воробьева завоевали медали международной гонки с препятствиями Bison race. Соревнования состоялись в республиканском горнолыжном центре «Силичи» в Белоруссии 9-12 мая.

Фото здесь и далее: организаторы гонки Bison race; Георгий Пономарев и Алена Воробьева в соцсети «ВКонтакте»

Георгий Пономарев стал бронзовым призером гонки, а Алена Воробьева победила в спринте.

«По сути, это самая сложная в мире гонка на выживание. Стоит отметить, что этот спорт набирает обороты, гонки с препятствиями становятся популярными благодаря таким шоу, как "Супер ниндзя" на СТС. И сейчас этот вид спорта стал олимпийским», - заметил Георгий Пономарев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Ранее Георгий Пономарев принял участие в кастинге шоу «Суперниндзя» на СТС.