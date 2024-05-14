Спорт

Воспитанники псковской «Бригантины» представят область на Гимнастраде в Москве

Воспитанники спортивной школы «Бригантина» получили право представлять Псковскую область на Всероссийском этапе Гимнастрады «Здоровые дети - здоровая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

Всероссийский этап Гимнастрады состоится во Дворце Ирины Винер в Москве с 29 июня по 3 июля.

Региональный этап соревнований прошел в псковском регионе в четвертый раз. Он собрал более 450 спортсменов из Пскова и Великих Лук в двух возрастных категориях: «от 6 лет и старше», «от 30 лет и старше».

Под руководством тренеров-преподавателей Анжелики Алексеевой, Юлии Бабич, Елены Зарываевой, Инны Мартыновой воспитанники спортшколы выступили в трех номинациях и завоевали 6 золотых и 7 серебряных медалей.