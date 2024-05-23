Спорт

Соревнования среди матросов-спасателей провели в псковском бассейне «Универсант»

Псковское областное отделение Всероссийского общества спасания на водах 25 мая провело обучение и соревнование среди матросов-спасателей в бассейне «Универсант». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Всероссийского общества спасания на водах

Матросы-спасатели тренировались в оказании помощи утопающим: буксировке утопающих в бессознательном состоянии, освобождении от захватов утопающих и осуществлении захватов утопающих в состоянии паники. Также прошло соревнование на скорость плавания, дальность ныряния и навыки буксировки утопающих.

Большинство матросов-спасателей показали прекрасные результаты, отметили в отделении. Особенно хорошо выступили матросы-спасатели бассейна «Спа до неба». Первое место занял Никита Белокопытов. Второе место — Александр Шкрабов, третье место — Константин Полевиков.

«Большое восхищение своими результатами вызвал Петюкевич Эдуард Иосифович, матрос-спасатель от центра детского отдыха, который в свои 70 лет почти не отстал от спортивной молодежи и занял 4 четвертое место», - рассказала председатель Псковского отделения ВОСВОД Нина Клещова.