Спорт

Команды из Пскова и Дедовичей победили в «Школьной футбольной лиге»

Завершились финальные зональные соревнования по футболу «Школьная футбольная лига» в рамках всероссийских соревнований «Кожаный мяч» в Псковской области среди команд мальчиков и девочек 2012-2013 годов рождения. Соревнования проходили в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото здесь и далее: Андрей Лупанов

В турнире среди девочек встретились команды Псковского педагогического комплекса, Псковского многопрофильного правового лицея №8, Бежаницкой и Куньинской средних общеобразовательных школ.

По итогам соревнований первое место заняла команда ППК, второе – девочки из бежаницкой школы, третье - команда из Куньи.

Лучшими в номинациях стали: «лучший вратарь» – Виктория Старикова (Бежаницкая СОШ), «лучший защитник – Дарья Ананьева (Бежаницкая СОШ), «лучший полузащитник» – Виолетта Константинова (Куньинская СОШ), «лучший нападающий» – Майя Голубева (МПЛ №8), «лучший игрок» – Виктория Тимофеева (ППК).

В турнире среди мальчиков приняли участие шесть команд: Гдовская средняя общеобразовательная школа, лицей №10 (Псков), Центр образования Опочецкого района, Дедовичская средняя школа №2, Новосокольническая средняя школа и Центр образования Пустошкинского района.

Победителем соревнований стала команда дедовичской школы, серебряные награды завоевали школьники новосокольнической школы, бронзовые - спортсмены из Центра образования Опочецкого района.

Лучшими в номинациях стали: «лучший вратарь» – Александр Симонов (Новосокольническая СШ), «лучший защитник – Иван Узун (ЦО Опочецкого района), «лучший полузащитник» – Максим Зубров (Дедовичская СШ №2), «лучший нападающий» – Даниил Волков (Новосокольническая СШ), «лучший игрок» – Иван Жильцов (Дедовичская СШ №2).

Путёвку на всероссийский финал завоевали команды Псковского педагогического комплекса (девочки) и Дедовичской средней школы №2 (мальчики).

«Школьная футбольная лига», состоящая из школьных команд и команд школьных спортивных клубов, – один из пяти элементов проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». Он дополняет занятия футболом на уроках физкультуры и другие активности в рамках проекта регулярной соревновательной практикой со сверстниками.