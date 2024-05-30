Спорт

Роль вузовских музеев в популяризации спорта обсудил Дмитрий Белюков с коллегами в Москве

III Всероссийская конференция «Физическая культура и спорт как одно из основных направлений молодёжной политики в Российской Федерации» прошла в Москве. Об этом сообщил декан, профессор ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Сегодня с коллегами обсуждали в Москве проблему развития физической культуры и студенческого спорта средствами спортивно-исторического наследия, а также роль вузовских музеев в популяризации физической культуры и спорта», - отметил Дмитрий Белюков.

В рамках конференции состоялось совместное заседание рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации и рабочей группы «Физическая культура и спорт, здоровый образ жизни, молодёжный туризм» экспертного совета комитета Государственной Думы по молодёжной политике.

Мероприятия проходили на базе РУС «ГЦОЛИФК» совместно с общероссийской общественной организацией «Российский спортивный студенческий союз» при поддержке Минспорта РФ.