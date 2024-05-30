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Спорт

Кубок области по блицу завоевал шахматист из Великих Лук

01.06.2024 18:20|ПсковКомментариев: 0

Федерация шахмат Псковской области утвердила итоги Кубка области по блицу, посвященного памяти известного детского тренера Виктора Ленчукова, который за годы своей работы шахматным тренером в городе Великие Луки подготовил победителей и призеров первенств СЗФО и России. Кубок Псковской области по блицу имени В. Н. Ленчукова прошел в центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной федерации. 

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

В соревновании приняли участие 48 спортсменов из города Великие Луки, Пскова, Великолукского и Новосокольнического районов. По итогам турнира 23 шахматиста смогли выполнить нормативы спортивных разрядов по шахматам, а также для всех участников соревнования обсчитан как российский, так и международный шахматный рейтинг.

 

Кубок Псковской области по блицу-2024 года завоевал кандидат в мастера спорта России, мастер ФИДЕ Валентин Власов из Великих Лук. Второй результат в соревновании показал кандидат в мастера спорта России из Пскова Александр Кульнев. Третьим стал кандидат в мастера спорта России из Пскова Григорий Шаранков.

Специальные призы за лучший результат среди женщин вручен Анастасии Филипповой, а среди юношей — Владиславу Мерзанюкову.

Результаты турнира можно увидеть здесь

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
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