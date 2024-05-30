Кубок области по блицу завоевал шахматист из Великих Лук

Федерация шахмат Псковской области утвердила итоги Кубка области по блицу, посвященного памяти известного детского тренера Виктора Ленчукова, который за годы своей работы шахматным тренером в городе Великие Луки подготовил победителей и призеров первенств СЗФО и России. Кубок Псковской области по блицу имени В. Н. Ленчукова прошел в центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной федерации.
Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области
В соревновании приняли участие 48 спортсменов из города Великие Луки, Пскова, Великолукского и Новосокольнического районов. По итогам турнира 23 шахматиста смогли выполнить нормативы спортивных разрядов по шахматам, а также для всех участников соревнования обсчитан как российский, так и международный шахматный рейтинг.
Кубок Псковской области по блицу-2024 года завоевал кандидат в мастера спорта России, мастер ФИДЕ Валентин Власов из Великих Лук. Второй результат в соревновании показал кандидат в мастера спорта России из Пскова Александр Кульнев. Третьим стал кандидат в мастера спорта России из Пскова Григорий Шаранков.
Специальные призы за лучший результат среди женщин вручен Анастасии Филипповой, а среди юношей — Владиславу Мерзанюкову.
Результаты турнира можно увидеть здесь.