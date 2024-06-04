Спорт

Студенты великолукской академии победили на чемпионате России по греко-римской борьбе

Спортсмены Великолукской государственной академии физической культуры и спорта стали победителями и призерами чемпионата России по греко-римской борьбе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в академии, соревнования среди студентов, посвященные памяти первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева, прошли в Якутске.

Фото здесь и далее: ВЛГАФК

В чемпионате приняли участие около 260 спортсменов из 31 образовательной организации Российской Федерации.

В итоге в дисциплине греко-римская борьба студенты академии показали следующие результаты: