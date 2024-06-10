Спорт

Фестиваль спортивного ориентирования «Алоль-2024» состоится в Себежском районе

49-й традиционный фестиваль спортивного ориентирования «Алоль-2024» пройдет в Себежском районе с 11 по 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

В рамках мероприятия проведут учебно-тренировочные сборы, традиционные соревнования «Иван Купала», «Эстафету из трёх этапов», «Рельеф и гидрология», а также впервые на фестивале стартуют всероссийские соревнования «Русь».

Около 200 спортсменов из разных городов России уже подали заявки на участие. Заявки принимают до 1 июля.