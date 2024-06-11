Спорт

За город на велосипеде

Не махнуть ли до Изборска на велосипеде? Это же совсем недалеко! 30 километров для любителей двухколесного транспорта - совсем не космическое расстояние. Но останавливает необходимость ехать по трассе и вздрагивать от проносящихся мимо машин. А ведь вопрос создания там выделенной полосы для велосипедистов периодически поднимается уже лет десять, потому что это направление может стать интересным не только псковичам, но и туристам.

Ждать ли нам велодорожки, соединяющей исторические места региона, и какие маршруты осваивают самостоятельно псковичи и туристы, узнала Псковская Лента Новостей.

Финансирование не предусмотрено

Два года назад губернатор Псковский области Михаил Ведерников дал задание разработать комплексный проект велосипедных дорожек, затрагивающий не только Псков, но и другие населённые пункты области. Тогда впервые была озвучена возможность создания междугороднего веломаршрута «Псков - Изборск - Печоры». «Концепцией предусмотрена организация кемпингов и велостоянок, а также навигация в виде информационно-указательных стендов», - сказал глава региона.

При разработке проекта были учтены мнения участников велодвижения и турбизнеса, концепция обсуждалась также на встречах с главным архитектором Псковской области и руководством Псковского и Печорского районов.

Но пока реализация этого замечательного проекта задерживается из-за отсутствия финансирования. В региональном комитете по туризму пояснили, что разработанная концепция устройства сети велодорожек предусматривает поэтапное создание сети велодорожек различной категории, соединяющих основные туристские достопримечательности Пскова, Изборска и Печор.

«Концепцией предусмотрено устройство выделенной полосы для велодорожки, организация кемпингов и велостоянок, а также навигация в виде информационно-указательных стендов вдоль автомобильных дорог регионального, местного и федерального значения. В целях развития велодвижения по направлению Псков - Изборск - Печоры планируется создание веломаршрута протяженностью около 167 км», - сообщили в комитете.

Реализовать проект планируют в два этапа. На первом необходимо выполнить работы по проектированию сети велодорожек вдоль автомобильной дороги регионального значения «Граница с Эстонской Республикой - Печоры - Старый Изборск» протяженностью 23 км. Предварительная стоимость проектно-изыскательных работ составляет 65 млн рублей.

Второй этап - строительно-монтажные работы, стоимость которых ориентировочно составляет 988 млн рублей.

Однако «на сегодняшний день финансирование на реализацию данного проекта не предусмотрено». «При этом направлены предложения в Минэкономразвития России о включения мероприятия по предоставлению федерального софинансирования проектов по созданию велодорожек в новый национальный проект «Туризм и гостеприимство», - отметили в комитете.

Туристам же пока предлагают только разработанные комитетом по туризму вместе с другими специалистами маршруты по Пскову.

Например, для знакомства с основными достопримечательностями города Туристский информационный центр Псковской области предлагает отправиться на городскую велопрогулку: «Мы подготовили интереснейший городской маршрут для любителей неспешной езды! Совершив эту велопрогулку, вы осмотрите основные достопримечательности и древние улочки города. Прокатитесь с ветерком сразу по двум набережным и изучите практически все башни города Пскова». А совместно с известным псковским путешественником и экскурсоводом Виктором Веревкиным был разработан веломаршрут, посвященный теме Петра I и псковичам - флотоводцам.

Легкотней не покажется

Впрочем, псковские гиды и туристические фирмы предлагают и неплохие загородные велосипедные маршруты. Тот же Виктор Веревкин, который работал учителем истории Добычинской средней школы Палкинского района, проводит для ребят велоэкскурсии за городом.

«Как волонтер вожу ребятишек на наш Псковский укрепрайон. Там осталось порядка восьми ДОТов, ребятишкам интересно посмотреть, залезть, потрогать», - говорит он.

Но на ДОТы юные велосипедисты отправляются не сразу. «Сначала мы заезжаем в деревню Родина, я им показываю Снетогорский монастырь. Потом мы едем мимо часовенки через поле, нашу будущую объездную дорогу переезжаем. Затем приезжаем в Камно. Там есть пещерка, туда заходим. Вокруг пещеры много источников: «12 апостолов», пророка Илии и преподобного Никандра. Потом высокая горка - мальчикам предлагаем помочь девочкам затащить велосипеды. Потом ДОТы», - рассказал Виктор Веревкин.

Если на велоэкскурсию собираются дети постарше, то маршрут удлиняется до деревни Устье, где находится церковь Николы с Устья. «Предполагается, что там ночевала жена Ивана Третьего - Софья Палеолог, когда впервые прибыла на псковскую землю», - добавил он.

Иногда велосипедисты заезжают и в деревню Щиглицы. По словам Виктора Веревкина, деревенька очень знаменитая: «Эти места связаны с братом Ивана Ивановича Пущина, Михаилом Ивановичем. Щиглицы были пристанищем и дворянского рода Пальчиковых, которые изображены у Пушкина в «Онегине» как Мизинчиковы. В деревне сохранились остатки парка, еще не полностью разрушен и барский дом с мезонином…»

Количество участников велоэкскурсии в последнее время - не больше 10 человек. Но раньше и по 20 ребят ездили. «Практически на любом велосипеде можно. Скорость держим по слабым. Но ребятам нетяжело. Как-то ездили со спортивной секцией юных гимнастов. Так девочки и мальчики все пытались меня обогнать», - заметил Виктор Веревкин.

Что касается велотуров в сторону Изборска и Печор для туристов, то в сети интернет можно найти достаточно вариантов. Большинство рассчитаны не на профессиональных спортсменов, а просто людей, которые умеют ездить на велосипедах и готовы к приключениям. «Маршрут совершенно не сложный и проходит по отличным ровным дорожкам среди культурного и исторического контекста. Средняя сложность, опыт не обязателен», - сообщает один из туристических сайтов. Тем не менее, за три дня надо преодолеть 130 км на велосипеде «по историческим местам древнего Пскова, таинственным уголкам Печор, старым тропинкам Изборска».

Судя по отзывам, оно того стоит. «Для тех, кто редко ездит на велосипеде (как я, например), лёгкотней поход, скорее всего, не покажется - местность холмистая, а покрытие будет разное (в т.ч. и песчаные дорожки в лесу). Но зато тем и интереснее. Оказывается, что ты можешь больше, чем предполагал», - сообщает одна из участниц.



Несомненно, трудности закаляют. Но куда больше туристов будут рады крутить педали по нашим дорогам, если наконец-то там появится велополоса для такого транспорта. И до любимого Изборска и даже до похорошевших после реконструкции Печор можно будет спокойно и безопасно доехать на велосипеде!

Светлана Синцова