Спорт

Спартакиада по волейболу среди управлений МЧС по СЗФО проходит в Пскове

Спартакиада среди главных управлений МЧС России Северо-Западного федерального округа по волейболу открылась в Пскове 18 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

В соревнованиях принимают участие команды главных управлений МЧС России по Псковской, Калининградской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Мурманской областям, Республик Коми и Карелия, города Санкт-Петербурга.

Торжественное мероприятие открыл заместитель начальника главного управления МЧС России по Псковской области по государственной противопожарной службе Андрей Никулин. Он пожелал спортсменам спортивного азарта и воли к победе, а также отметил, что в 2024 году многие события посвящены знаковым юбилейным датам в системе МЧС России.

Сегодня, 19 июня, состоится награждение победителей, которые в дальнейшем будут представлять СЗФО в Иркутске, а также призёров и участников состязаний.