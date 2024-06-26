Спорт

Футбольный клуб «Псков» проиграл «Тосно» и выбыл из борьбы за Кубок Северо-Запада

Футбольный клуб «Псков» проиграл «Тосно» и выбыл из борьбы за Кубок Северо-Запада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении Федераций футбола «Северо-Запад».

Счет составил 4:3 в пользу «Тосно».

Борьба за Кубок Северо-Запада по футболу проходит среди мужских команд сезона 2024 года на стадионе «Химик» в Санкт-Петербурге.

Напомним, в мае клубы уже встречались на 1/4 финала – тогда Псков принимал соперника. Хозяева уступили ФК «Тосно» со счетом 0:1. Единственный мяч на 30-й минуте забил Александр Айлоян.