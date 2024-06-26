Спорт

Псковичи на сапах отправятся в «Пиратскую гавань»

Сапсерферы из Псковской области примут участие в мероприятиях фестиваля «Пиратская гавань», который пройдет в Выборге. По словам организаторов, в заплывах собираются участвовать 2,3 тысячи человек. Они приедут из трех десятков регионов России, Белоруссии, Казахстана и Эстонии.

Участники спустят сапы на воду 6 июля и пройдут по трассе в акватории гавани у средневекового Выборгского замка.

На фестивале ждут «отважных витальеров (так называют пиратов Балтийского моря), рыцарей вместе с досками и людей в самых разных костюмах, связанных с пиратской тематикой», передает «Фонтанка.Ру». На карнавале будут и конкурсы — из обладателей лучших пиратских костюмов выберут Командора и Королеву фестиваля.