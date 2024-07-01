«Псков» разгромил «Тосно» в матче чемпионата Северо-Запада по футболу

Футбольный клуб «Псков» провел матч 6-го тура чемпионата Северо-Запада.
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, подопечные главного тренера команды Игоря Васильева на своем поле крупно обыграли «Тосно» (Санкт-Петербург).
Счет встречи - 4:1.
Все голы были забиты во втором тайме.
В составе псковичей отличились Антон Паранин (дважды), Сергей Молчанов и Константин Прячкин.
Для команды из Петербурга это поражение стало третьим подряд.
Благодаря победе «Псков» поднялся на третье место в турнирной таблице (11 очков). В турнире лидируют СШ «Ленинградец» (16 очков) и мурманский «Север» (12 очков).