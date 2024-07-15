Спорт

Столетие Федерации шахмат России отметили в Псковской области

В Псковской области завершились мероприятия, посвященные 100-летию Федерации шахмат России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фотографии: сайт Федерации шахмат Псковской области

Псковщина стала участником всероссийской акции «100 сеансов в 100 городах России».

В Плюсе традиционно отметили этот праздник. Главный тренер сборной Псковской области по шахматам, кандидат в мастера спорта России Александр Шпак приехал из Пскова, чтобы провести сеанс одновременной игры.

Мероприятие собрало под свои знамёна 22 участника: детей и взрослых не только из Плюсского района, но и из соседнего Стругокрасненского. На сеанс с известным псковским шахматистом и тренером, который в 2024 году поощрен ФШР как лучший тренер Псковской области за большой личный вклад в развитие шахматного спорта в России и воспитание юных шахматистов, приходили целыми семьями. Сеанс одновременной игры прошёл в помещениях отремонтированной Плюсской районной центральной библиотеки. После четырёх часов упорной, но интересной, захватывающей борьбы был зафиксирован итоговый счёт: 21,5-0,5 — в пользу сеансёра.

Участники сеанса были награждены дипломами Федерации шахмат России, посвящёнными 100 летнему юбилею, и сувенирами местных организаторов. В региональной федерации шахмат поблагодарили педагога-организатора, ветерана шахматного спорта Александра Назарова, который много лет поддерживает шахматное движение в Плюсском районе.

Ещё один сеанс одновременный игры прошёл в городе Великие Луки. Его сеансёром выступил вице-президент федерации шахмат, кандидат в мастера спорта России и шахматный арбитр первой категории Максим Трефилов. Сеанс прошёл в Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. Мероприятие было посвящено 100-летию Федерации шахмат России и Международному дню шахмат.