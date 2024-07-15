Спорт

Главный приз фестиваля «Псков SUP фест» достался псковичке в костюме Аватара

В рамках фестиваля сап-серфинга «Псков SUP фест» прошел конкурс-маскарад среди участников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Любой желающий мог стать претендентом на главный приз - профессиональный сап. Среди костюмов были персонажи из русских народных сказок, Дед Мороз (летом!), старуха Шапокляк, Баба-Яна, Спанч Боб, железный человек, Псковский Сап, Харли Квин, Венсдей и многие-многие другие.

В ходе борьбы победу одержала псковичка в костюме Аватара из легендарного фильма «Аватар: путь воды». Ее соперниками стала Харли Квин и Маска. Псковичка получила профессиональный сап, приехавший к ней из Санкт-Петербурга.

Фестиваль сап-серфинга в честь Дня города и 1121-летия Пскова прошел в Пскове сегодня, 27 июля. Мероприятие собрало более 250 участников на воде единовременно. Организатором выступил Молодежный центр Пскова.