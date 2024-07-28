Спорт

Боксер-профессионал Валерий Брудов стал гостем программы «Железные люди». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 июля.

Гость студии - чемпион России, чемпион мира, мастер спорта по боксу Валерий Брудов. Он рассказал о том, как пришел в спорт, почему выбрал именно бокс, почему считает этот вид спорта интеллектуальнее рукопашного боя и как так получилось, что простой псковский парень стал чемпионом мира по боксу. Также Валерий Брудов поделился воспоминаниями о своих поединках со знаменитыми боксерами.

Ведущий — Георгий Пономарев.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.