Спорт

Команда Псковской области стала чемпионом на Кубке России по сверхлегкой авиации

Псковская область стала абсолютным чемпионом на чемпионате и Кубке России по сверхлегкой авиации, который прошел с 18 по 28 июля на аэродроме Середка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фотографии: комитет по спорту Псковской области

Команда Псковской области стала абсолютным чемпионом чемпионата и Кубка России, завоевав золотые медали в командном зачете и в личном первенстве в дисциплинах микросамолет 2, микросамолет 1 и автожир.

В соревнованиях приняли участие 19 спортсменов из Тульской, Псковской, Новгородской и Владимирской областей, а также Башкортостана и Пермского края.

Победители соревнований: