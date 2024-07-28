Команда Псковской области стала чемпионом на Кубке России по сверхлегкой авиации

Псковская область стала абсолютным чемпионом на чемпионате и Кубке России по сверхлегкой авиации, который прошел с 18 по 28 июля на аэродроме Середка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Фотографии: комитет по спорту Псковской области
Команда Псковской области стала абсолютным чемпионом чемпионата и Кубка России, завоевав золотые медали в командном зачете и в личном первенстве в дисциплинах микросамолет 2, микросамолет 1 и автожир.
В соревнованиях приняли участие 19 спортсменов из Тульской, Псковской, Новгородской и Владимирской областей, а также Башкортостана и Пермского края.
Победители соревнований: