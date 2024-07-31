Спорт

Псковский тренер Владимир Евдокимов: Сила без доброты – очень страшная вещь

Работа тренера – это тяжёлый воспитательный процесс, в котором важно не только обучить физическим навыкам, но воспитать моральные качества в ученике. О методах воспитания будущих чемпионов и работе с молодёжью рассказал мастер боевых искусств Владимир Евдокимов в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Владимир Евдокимов – тренер, в числе воспитанников которого и чемпионы России, и призёры чемпионата Европы, и мастера спорта. Вклад тренера в карьеру учеников является несомненным, но мастер боевых искусств считает, что это результат совместной работы, в которой сошлись множество факторов.

«Тайсон был бы Тайсоном и при другом тренере. Здесь работает спарка тренера и ученика», - заметил Владимир Евдокимов.

Основным принципом в своей тренерской деятельности Владимир Евдокимов считает нравственное воспитание спортсменов. Сила учеников должна проявляться в их характере.

«Я бы на первом месте поставил не физическое воспитание, а нравственное. Сила без доброты – очень страшная вещь. А доброта без силы – это пафос какой-то», - подчеркнул тренер.