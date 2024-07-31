Спорт

IX Спартакиада пенсионеров пройдет в Псковской области в конце августа

IX Спартакиада пенсионеров Псковской области, приуроченная к 80-летию со дня образования региона, пройдет в областном центре 28-29 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный судья соревнований Сергей Кравченко.

Программа соревнований будет включать в себя такие виды спорта как легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы и дартс.

Участие в спартакиаде смогут принять спортсмены из Псковской области в следующих возрастных группах: женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше. По словам главного судьи соревнований, количество участников спартакиады возрастает с каждым годом.

Спартакиада пройдет на стадионе «Машиностроитель». Подготовка и проведение мероприятия осуществляются комитетом по спорту Псковской области, ответственность за непосредственное проведение мероприятия возлагается на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Надежда».