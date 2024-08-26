Спорт

Пскович занял второе место на международной премии в области уличной культуры и спорта

Участник из Псковской области занял второе место на Гранд-финале конкурс-премии «КАРДО», входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Пскович стал призером в направлении «Хип-хоп» в категории начинающие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Объявлены победители 11 направлений сезона проекта: BMX, BREAKING, WORKOUT, GRAFFITI, DJ, PARKOUR, SKATEBOARDING, TRICKING, KICKSCOOTERING, FREERUN, HIP-HOP. Седьмой сезон международной конкурс-премии состоялся в Ставрополе. В гранд-финале приняли участие 2500 человек из 47 стран мира. Были подведены итоги по четырем конкурсам: соревнования, видеоконкурс, премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта, грантовый конкурс.

Участник с псевдонимом Kichnal (Кичнал) из Псковской области занял второе место в направлении «Хип-хоп» в категории начинающие. Он получил денежный приз, подарки от партнеров, а также фирменную статуэтку КАРДО.