Спорт

Первенство Псковской области по гребному спорту пройдет 7 сентября

Первенство Псковской области по гребному спорту пройдет 7 сентября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Константин Чижов.

В соревнованиях примут участие команды из города Пскова и из Дедовичей в трех возрастных категориях: до 15 лет, до 17 лет и до 18 лет. Организаторами выступают Федерация гребного спорта Псковской области совместно с спортивной школой «Ника».

Турнир начнется 7 сентября в 11:00 по адресу: улица Воеводы Шуйского, дом №9, на базе спортивной школы «Ника».